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Tunceli’nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ziyaret etti

TUNCELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Tunceli’nin yeni valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.Vali Mehmet Ali Özkan, kentte göreve başlamasının ardından önce şehit ailelerini ardından da güvenlik noktalarında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

Tunceli’nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ziyaret etti

Tunceli’nin yeni valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.
Vali Mehmet Ali Özkan, kentte göreve başlamasının ardından önce şehit ailelerini ardından da güvenlik noktalarında görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti. Vali Özkan, bazı çarşı esnafını gezdikten sonra ise kentte hane ziyareti yaptı. Vatandaşlarla evlerinde sohbet eden Vali Özkan, daha sonra ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerindeki çocuklarla görüştü.
Ziyaretlerde Vali Özkan’a yardımcıları Selçuk Yosunkaya, Akın Zor ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Tunceli’nin yeni valisi Özkan, vatandaşları evinde ziyaret etti

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