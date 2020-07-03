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Tüpraş-Aliağa arasında sokak hayvanlarına destek protokolü

İZMİR HABERLERİ  | 03.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Tüpraş, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının sağlanması için Kocaeli’nin Körfez ve İzmir’in Aliağa Belediyesi ile protokol imzaladı.Tüpraş, korona virüs salgını sürecinde de sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor.

Tüpraş-Aliağa arasında sokak hayvanlarına destek protokolü

Korona virüs salgını döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Tüpraş, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının sağlanması için Kocaeli’nin Körfez ve İzmir’in Aliağa Belediyesi ile protokol imzaladı.
Tüpraş, korona virüs salgını sürecinde de sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda, korona virüs salgını sürecinde restoran ve kafelerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçti. İlk olarak Kocaeli’nin Körfez Belediyesi ile imzaladığı protokolle bölgede bulunan barınaklara, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde beslenme ve su ihtiyacı artan sokak hayvanları için destek sağlamaya başlayan Tüpraş, ardından İzmir’in Aliağa Belediyesi ile de protokol imzalayarak sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bir adım daha attı. Bu kapsamda Tüpraş’tan sağlanan yiyecekler, belediye görevlileri ve onların yönlendirdiği gönüllü hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak. Şirket, hali hazırda uygulanan “Sıfır Atık” girişimi ile bu projeyi birleştirerek yemekhanelerinden artan yemekleri can dostlar ile paylaşacak.

Tüpraş-Aliağa arasında sokak hayvanlarına destek protokolü

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