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Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 kişi yaralandı

24.04.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde tur minibüsü ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 20 kişi yaralandı.

Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Kaza, ilçe girişindeki ışıklı kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Çanakkale’ye doğru giden M.A. yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.Ö. idaresindeki 34 EMJ 516 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazada sürücü M.Ö. ile annesi A.Ö., minibüsteki ise 18 kişi olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde bulunan A.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinden sonra Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandıTekirdağ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
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