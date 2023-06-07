YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tur otobüsünde korkutan yangın

Tur otobüsünde korkutan yangın

07.06.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsünde yangın çıktı.

Gökyüzünü dumanların kapladığı yangın söndürülürken, araçtaki turistler başka bir otobüse nakledildi.

Olay, Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu otobüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yolun kenarına park etti. Gökyüzünü dumanlar kaplayan yangına çevredeki vatandaşlar, iş yerindeki hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Araçtaki turistler ise bir başka otobüse transfer edildi.

Yangına ilk müdahaleyi yaptığını belirten Hasan Basri Köleoğlu, "İçeride oturuyorduk. Bir anda etrafı duman sardı. Şoför otobüsü park etti çalışır vaziyette. Hemen hortum çektik söndürmek için, yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı olduk. Sonra otobüs motor kısmından alev aldı. Yangın tüpüyle alevlere müdahale ettik. Yolcularda herhangi bir panik olmadı. Güvenli bir yere geçmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert ettiSaplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert etti
MHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdiMHP’li belediye meclis üyesi Akçöltekin, kalp krizi geçirdi
Önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için köprüden uçtuÖnünde kaza yapan otomobile çarpmamak için köprüden uçtu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:21
Yatsı
21:57

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Avşaroğlu eczanesi
Manavgat
Döşemealti eczanesi
Dosemealti
Güneş eczanesi
Alanya
Kayak eczanesi
Demre
Şirin eczanesi
Alanya
Murat eczanesi
Muratpasa
Rodoplu eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

2 aylık kayıp bebek evin altında gömülü bulundu

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Mezuniyet töreninde silahlı saldırı! 2 ölü, 5 yaralı...

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.