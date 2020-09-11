Turan Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turan Mahallesi Namık Kemal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Atatürk Bulvarı arasında kalan bölgede 12 iş makinesi ve personelle yol yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Turan Mahallesi’nde yol bakım, onarım, kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

“Amacımız her hizmeti bir bütün olarak ele almak”

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Alt yapısı tamamlanmış noktalardan başlayarak tekrar o yolun bozulmamasını sağlayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl Altıntaş ve Aydoğdu Mahallemizde bu çalışmalarımızı yapmıştık. Bu yıl da Turan Mahallemizin tamamlanmayan kısımda hem yollarımızı hem de kaldırım taşlarımızı yeniliyoruz. İmkanlar kapsamında geçmiş yıllarda bu alanlara hizmet getirilmiş. Kentimize hizmet etmiş tüm eski belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Burası hem trafiğin hem de insan akışının yoğun olduğu bir bölge. Yaklaşık 50-60 yıl önceki döşenmiş parkeler ortaya çıkmış. Zemin kaybolmuş ve asfalt tutarlılığını kaybetmiş. Zaman içerisinde alt yapı hizmetleri yapılmış. Kaldırımlar yenilenmiş ancak yollarda total bir yaklaşım sergilenmediği için yapılan kaldırımlar dağılmaya başlamış. Bizim tek amacımız yaptığımız her hizmeti bir bütün olarak ele almak. Vatandaşımız 15-20 yıl boyunca kullanabileceği kaliteli yollar yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz şehir trafiğini rahatlatmak”

Turan Mahallesi’nde gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamlanmasıyla Nazilli’deki emsal çalışmalardan birine daha imza atmış olacaklarını söyleyen Başkan Özcan, “Altıntaş Mahallemizde yaptığımız yollar çok fazla yağış gördü ancak şuana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Öncesinde su göllenmelerinin yaşandığı bir bölgeydi. 61 Sokak’ta da üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda vatandaşlarımızın rahatlıkla kullandığı, şehrimizin doğusunu batısına bağlayan önemli noktalardan biri oldu. Bu konuda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. 1730 ve 1719 Sokak’ta da çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz kalabalık ve şehir trafiğini rahatlatacak alanlardaki çalışmalarımızı tamamlamak” dedi.

“Kalıcı hizmetler üretmeye devam edeceğiz”

Söz konusu çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Özcan; “Vatandaşlarımızın sabır göstermelerini istiyoruz. 5 yıldır yapılmasını bekledikleri yollar var. Bu alanların hepsinde bir bir yol çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Mali şartlarımızı daha da iyileştirerek kentimizde doğru ve kalıcı hizmetler üretmeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

