YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı

Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Turanlı mesajında, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, aramızdaki sevginin hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı bulduğumuz Kadir gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Bu gece öyle bir gecedir ki, Kur’an ayetlerinin inmeye başladığı gecedir.

Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Turanlı mesajında, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, aramızdaki sevginin hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı bulduğumuz Kadir gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu gece öyle bir gecedir ki, Kur’an ayetlerinin inmeye başladığı gecedir. Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı, İslam’da en kutsal ve faziletli gece olarak bilinen ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin Türkiye’nin değişik yerlerinde bulunan tüm Kahtalı hemşehrilerimize, milletimize, İslam alemine hayır, huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:07
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:40
Yatsı
21:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Burak Pektaş Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Başkan Atız’ın 23 Nisan mesajı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.