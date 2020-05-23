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Turanlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade eden Başkan Turanlı, millet olarak elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.Başkan Turanlı, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz.

Turanlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade eden Başkan Turanlı, millet olarak elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini söyledi.
Başkan Turanlı, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz. Korona Virüs tedbirleri kapsamında kendi yerelimizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmadığını düşünüyorum. Mesele toplumsal sağlık olunca elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız ve aynı sofrada buluşacağımız günlerin yakın olması duası ve dileğiyle herkese hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim” dedi.
Başkan Turanlı, 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayıp 26 Mayıs gece 24.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kahta Belediyesinin ihtiyaç duyulan tüm birimleri ile vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti.

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