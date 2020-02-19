TÜREB Başkanı Yıldırım: "Rüzgar yatırımları için YEKDEM fiyatı çok önemli"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması'nın (YEKDEM) piyasa fiyatına yakın bir noktada tanımlanmasının kamu menfaati ve yatırımlar için önemli olduğunu belirterek, "Yeni belirlenecek mekanizmada çıpa fiyatı avro olarak belirlenmeli ve alım garantisi de buna göre düzenlenmeli." dedi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, sürdürülebilir ve finanse edilebilir rüzgar yatırımlarını garanti altına almak için bu yılın aralık ayında sona erecek YEKDEM fiyatının döviz bazlı olarak belirlenmesinden yana olduklarını ifade etti.

YEKDEM sayesinde yenilenebilir enerji sektörüne yerli ve yabancı birçok şirket tarafından 50 milyar dolar yatırım yapıldığını ve finans kuruluşlarınca yaklaşık 40 milyar dolar finansman desteği verildiğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"YEKDEM, 2018'de cari açığı 900 milyon dolar düşürdü. Türkiye'nin elektrik talebi son 10 yılda yüzde 50 artarak 200 milyar kilovatsaatten 300 milyar kilovatsaate yükseldi. Artan 100 milyar kilovatsaat talebin yüzde 60'lık kısmının yenilenebilir enerji santrallerinden karşılanabilmesinin en önemli dinamosu, etkin şekilde uygulanan YEKDEM mekanizması oldu."