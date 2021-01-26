YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. TÜRES Nevşehir Şube Başkanlığına Mustafa Çiçekli getirildi

TÜRES Nevşehir Şube Başkanlığına Mustafa Çiçekli getirildi

26.01.2021 17:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TÜRES Nevşehir Şube Başkanlığına Mustafa Çiçekli getirildi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir Şube Başkanlığına Toli Grup Yöneticisi Mustafa Çiçekli getirildi.İnşaat ve perakendenin yanı sıra yeme içme sektöründe de yatırımları olan Çiçekli, “Turizm açısından son derece önemli bir lokasyon olan Nevşehir’de sektörün bir araya gelmesi, sorunların çözülmesi ve mevcut potansiyelin daha üst noktalara taşınması için TÜRES çatısı altında birlik olmayı önemsiyoruz” dedi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir Şube Başkanlığına Toli Grup Yöneticisi Mustafa Çiçekli getirildi.
İnşaat ve perakendenin yanı sıra yeme içme sektöründe de yatırımları olan Çiçekli, “Turizm açısından son derece önemli bir lokasyon olan Nevşehir’de sektörün bir araya gelmesi, sorunların çözülmesi ve mevcut potansiyelin daha üst noktalara taşınması için TÜRES çatısı altında birlik olmayı önemsiyoruz” dedi. TÜRES Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiçekli, “Nevşehir ve de bölgemiz içerisinde yer alan Kapadokya dünyaca önemli bir destinasyon olup 2019 yılında 3 milyon yerli yabancı misafiri ağırladı. Pandemi döneminde dahi 1 milyona yakın ziyaretçi alan bölgemiz, yerli ve yabancı turizm adına önemli bir lokasyon olup 2022 hedefini 7 milyon turist olarak belirlemiştir. Kuruluş amaçları arasında Türk Mutfağını tanıtmak ve yaşatmak, sektörel sorunları çözmek ve turizmi canlandırmak olan ve bu konuda ülkemizin en faal ve kapsamlı sivil toplum kuruluşu olan TÜRES ile Nevşehir mutfağını ve turizmini daha da canlandırmayı planlıyoruz. Tarihte 7 medeniyete ev sahipliği yapmış kültürü, eşsiz doğası ve tarihi mirasları ile her yaş ve coğrafyadan insanı bir araya getiren Nevşehir’de TÜRES çatısı altında sektör temsilcilerimizi bir araya getirip kurumsallaşmalarına katkı sağlayıp yemek kültürümüzü ve turizmimizi en iyi şekilde temsili etmeye ve gelişimine katkı sağlamaya çalışacağız. “TÜRES bir gelişim platformu olmasının yanı sıra çalışmalarıyla da sektör temsilcilerine ve paydaşlarına fayda üretmektedir. Son olarak; TÜRES ve Yemek Sepeti işbirliği ile gerçekleştirilen üye işletmelere toplam 1 milyon TL kira desteği kampanyası, TSE ile gerçekleştirilen protokol gereği şartları sağlayan restoranlara verilecek ’TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi’ gibi faaliyetlerden Nevşehir’deki sektör temsilcilerini de faydalandırıp esnafımıza katkıda bulunacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına Sibel Semerci de katıldı Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına Sibel Semerci de katıldı
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi

Nevşehir Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:59
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

İpek Eczanesi
Merkez
Sen Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Nevşehir’de kişilere karşı suç oranlarının yüzde 99’u aydınlatıldı

Nevşehir’de kişilere karşı suç oranlarının yüzde 99’u aydınlatıldı

Nevşehir Belediyespor, 5 futbolcu daha transfer etti

Nevşehir Belediyespor, 5 futbolcu daha transfer etti

Nevşehir Belediyespor, 5 futbolcu daha transfer etti

Nevşehir Belediyespor, 5 futbolcu daha transfer etti

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor

Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor

Nevşehir’de 87 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir’de 87 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.