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TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İskenderun’da kuruldu

13.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), ramazan kapsamında hazırladığı "Kardeşlik Sofrası"nı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurdu.

TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için İskenderun’da kuruldu

"Bu ramazan deprem bölgesindeyiz" sloganıyla başlatılan organizasyon çerçevesinde İskenderun Teknik Üniversitesi’nde (İSTE) kurulan konteyner kentte TÜRGEV ekiplerince çocuklara Osmanlı macunu, şerbeti dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte, iftarın ardından Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk, AA muhabirine, deprem bölgesinde ramazan etkinlikleri planladıklarını söyledi.

"Kardeşlik Sofrası" adı altında bir organizasyon ile deprem bölgelerini dolaştıklarını belirten Çabuk, şunları kaydetti:

"Amacımız insanların memleketlerine, yerlerine konuk olurken onları da bizim sofralarımıza konuk etmek, kardeşlik sofrasını deprem bölgesine taşıyarak bu kardeşliği pekiştirmek, aynı zamanda ramazanın bereketinin şifasını da pekiştirerek hepimiz nasiplenmek. Depremlerden sonra deprem bölgesinde, farklı alanlarda faaliyet göstermeye devam ediyoruz."

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