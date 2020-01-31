YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’ndan "Bayrak ve Kudüs" kararları

Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’ndan "Bayrak ve Kudüs" kararları

MALATYA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu, Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planı hakkında aldığı kararlar ile tepki gösterdi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nun Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısına yönelik tepki gösterilen kararında şu ifadeler yer aldı:“Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza karşı yaptığı hadsizliği şiddetle kınıyoruz.

Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’ndan "Bayrak ve Kudüs" kararları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu, Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısı ile ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planı hakkında aldığı kararlar ile tepki gösterdi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nun Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısına yönelik tepki gösterilen kararında şu ifadeler yer aldı:
“Avrupa Parlamentosu’nda Yunan milletvekilinin, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza karşı yaptığı hadsizliği şiddetle kınıyoruz. Şan ve şerefi tarihlere destan olan bir milletiz. Ay-yıldızlı bayrağımız; milletimizi, milletimizin onurunu, şerefini, namusunu, vatanını, tarihteki şanını temsil ediyor. Batılı devletler adına Anadolu’yu işgal taşeronluğuna soyunan Yunanlıların, Türklere yönelik soykırım girişiminde; akla hayale sığmayacak şekilde işlenen vahşet, cinayet, işkence ve katliamlar unutulmadı, unutulmayacaktır. 20. Yüzyılda Anadolu’da ve Trakya’da Türklere yönelik en büyük soykırım girişimi Yunanlılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 100 yıl önce Batılı devletler adına Anadolu’da Türklere yönelik soykırım girişimine kalkışınca akıbeti denize dökülmek olan Yunanlıların, bugün Akdeniz’deki gelişmeler karşısında Türkiye’ye karşı yine Batılı devletlerin silahşörlüğüne soyunması 100 yıl önceki aynı akıbeti yaşamaları ile sonuçlanması muhakkaktır. Medeniyetin sözde beşiği Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımıza el uzatan sefil yaratık Yunan milletvekili ders almak istiyorsa karanlık geçmişlerine ve soykırım girişimcisi dedelerinin acıklı akıbetine dönüp bakmalıdır, haddini bilmelidir. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza yönelik hadsiz hareketten dolayı derhal Türkiye Cumhuriyeti devletimizden ve milletimizden özür dilemelidir" denildi.
"Filistin bağımsız bir devlettir ve başkenti Kudüs’tür
Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planına da tepki gösterilerek, "Filistin bağımsız bir devlettir ve başkenti Kudüs’tür. Sözde Barış Planı, Filistin’in Başkenti Kudüs’ün işgalini meşru gösterme çabasıdır ve bu asla kabul edilemez. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planı, bir işgal projesidir, Filistin’in parçalanması amaçlanmaktadır. Tek taraflı olan ve ölü doğan bu plan, Ortadoğu’da barışa giden yola döşenmiş birer seyyar mayındır, pimi çekilerek atılmış bombadır. Yeni kaoslara yol açacak olan bu plan kapsamında atılacak her adımda kan akıtılacak, insanlar ölecek ve gözyaşları devam edecektir. Bölgedeki barış için bir tehdit olan sözde barış planı, tarihsel gerçeklere ve uluslararası hukuka aykırıdır, uygulanma şansı yoktur, başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Kudüs, Türkiye için kırmızı çizgidir, tartışma konusu dahi yapılamaz" ifadeleri kullanıldı

Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’ndan

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Salih Kapusuz’un acı günü

Salih Kapusuz’un acı günü

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Malatya Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Nezih Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Esenlik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Soylu:

Esenlik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Soylu:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Aksa Elektrik Fatura Ödeme Noktası Açtı

Aksa Elektrik Fatura Ödeme Noktası Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.