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Turgut Özal Üniversitesi’nde sanal bayramlaşma

MALATYA HABERLERİ  | 26.05.2020 19:44 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde korona virüs salgını nedeniyle bayramlaşma töreni bu yıl Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) sistemi üzerinden gerçekleştirildi.Sanal ortamda gerçekleşen bayramlaşma törenine Rektör Prof.

Turgut Özal Üniversitesi’nde sanal bayramlaşma

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde korona virüs salgını nedeniyle bayramlaşma töreni bu yıl Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
Sanal ortamda gerçekleşen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile birlikte öğrenciler ve aileleri katıldılar.
Bu yıl Korona virüs (Covid-19) nedeniyle eskisi gibi bir araya gelerek bayramlaşamadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bayramları hep özlemle bekleriz, sevdiklerimizle, büyüklerimizle, çocuklarımızla birlikte olmak için bayramların ayrı bir manevi birleştirici özelliği var. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle eskisi gibi bayramlaşamadık, sağlımız için evlerimizden dışarı çıkmadık. Ancak, günümüzün şartlarını ve imkanları ile alternatif yeni yaşam kulvarlarını devreye alarak bayramlaşmalarımızı da ihmal etmedik. E- panel, e çalıştay, e-konferans gibi etkinliklerimizi yaptığımız Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin sistemi üzerinden bu kez e-bayramlaşma törenimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak büyük bir aile olduklarını kaydeden Karabulut, "Bu süreçte eğitim ve akademik hiçbir faaliyetimiz kesintiyle uğramadı. Duamız, dileğimiz, dünyanın biran önce bu salgından kurtulması ve gelecek bayramlarımızın daha sağlıklı, huzurlu bir dünyada yaşayabilmemiz içindir. Üniversite mensuplarımızın ve ailelerinin, Malatyalı hemşerilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

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