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Turgutlu Belediyesi aile sağlığı merkezlerini dezenfekte etti

MANİSA HABERLERİ  | 19.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ilaçlama mesaisi aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin ilaçlama mesaisi aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından çocuk oyun parkları, camiler, bekleme durakları ve resmi kurumların dezenfekte çalışmaları sürdürülürken ilçedeki aile sağlığı merkezleri de dezenfekte edildi.
Korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 1, 2, 4, 8, 9, 12 no’lu aile sağlık merkezleri, 5 no’lu Enes Sevil Aile Sağlığı Merkezi, 7 no’lu Gözde Erkan Aile Sağlığı Merkezi, Neriman Gürel Aile Sağlığı Merkezi, Çıkrıkçı Aile Sağlığı Merkezi, Dağmarmara Aile Sağlığı Merkezi, Derbent Aile Sağlığı Merkezi, İzzettin Aile Sağlığı Merkezi, Urganlı Aile Sağlığı Merkezi, Urganlı İstasyonu, Urganlı Jandarma Karakolu ve bankamatiklerin ilaçlama işlemlerini tamamladı.

“Korona virüs tedbirlerimiz devam ediyor”
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Tüm dünya coğrafyasında olduğu gibi ülkemiz için de tehdit haline gelen korona virüse yönelik çalışma ve tedbirlerimiz sürüyor. İlçemizde bulunan camilerimizi, çocuk oyun alanlarımızı, bekleme duraklarımızı, devlet hastanemizi ve resmi kurumlarımızın ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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