Turgutlu Belediyesi cami ve okul bahçelerini dezenfekte ediyor

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak camiler ve ibadetlerin yapılacağı okul bahçelerinde dezenfekte çalışmalarına başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise ekipler tarafından yürütülen dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan ve cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camiler ile avlu ve bahçelerde yeterli alan bulunmayan camilerin yerine ibadetlerin yapılacağı okul bahçelerinde Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise cami ve okul bahçelerinde ekiplerce sürdürülen dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Cami ve okul bahçelerinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları hakkında konuşan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerimiz cuma günü yeniden ibadete açılıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için camilerimize ve okul bahçelerimize gidecek olan vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı. Cuma gününe kadar ibadete açılacak olan cami ve okullarımızda dezenfekte çalışmalarını tamamlayacağız. Korona virüs salgınından kendimizi ve çevremizi korumak için camilerimiz ile okul bahçelerimizde maske kullanalım ve sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak ibadetlerimizi gerçekleştirmeyi unutmayalım” dedi.

