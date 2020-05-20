YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesi ekiplerinden dört günlük yoğun mesai

Turgutlu Belediyesi ekiplerinden dört günlük yoğun mesai

MANİSA HABERLERİ  | 20.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma gecesi 00.00’dan itibaren başlayan ve 19 Mayıs Salı gece yarısına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam etti.Merkez ve kırsal mahallelerde korona virüs salgınına karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da kent zararlıları olarak tanımlanan, halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, hamam böceği ve diğer haşerelerin hastalık taşıma risklerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, sarıhumma gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.Ekipler tarafından çevre ve halk sağlığını korumak adına yürütülen çalışmalar kapsamında Acarlar, Altay, Cumhuriyet, Selvilitepe, Subaşı, Şehitler, Yeni Mahalle ve Yılmazlar mahallelerinde bulunan rögarlarda sivrisinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.Çöp konteynerleri dezenfekte edildiSivrisinek, böcek ve haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra korona virüs salgınına yönelik sürdürülen dezenfekte çalışmalarıyla Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı mahallelerinde bulunan çöp konteynerleri titizlikle dezenfekte edildi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma gecesi 00.00’dan itibaren başlayan ve 19 Mayıs Salı gece yarısına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
Merkez ve kırsal mahallelerde korona virüs salgınına karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da kent zararlıları olarak tanımlanan, halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, hamam böceği ve diğer haşerelerin hastalık taşıma risklerinin insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, sarıhumma gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler tarafından çevre ve halk sağlığını korumak adına yürütülen çalışmalar kapsamında Acarlar, Altay, Cumhuriyet, Selvilitepe, Subaşı, Şehitler, Yeni Mahalle ve Yılmazlar mahallelerinde bulunan rögarlarda sivrisinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.
Çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Sivrisinek, böcek ve haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra korona virüs salgınına yönelik sürdürülen dezenfekte çalışmalarıyla Atatürk, Mustafa Kemal ve İstasyonaltı mahallelerinde bulunan çöp konteynerleri titizlikle dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan program dahilinde çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemleri devam ediyor.
“Hemşehrilerimizin sağlığını her açıdan korumak görevimiz”
Turgutlu’da devam eden dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları ile ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Korona virüs salgınına karşı ilk andan itibaren gerekli önlemlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın sağlığını korumak için durmadan çalışarak ilçemizdeki tüm noktalarımızda dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarıyla birlikte havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sivrisinek, böcek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyorlar. Bütün hemşehrilerimizin sağlığını her açıdan korumak bizim başlıca görevimiz. Bu anlayışla Turgutlu’muz için çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı

Manisa Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:47
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Gökhan Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.