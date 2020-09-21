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Turgutlu Belediyesi ’uzaktan eğitim’ için seferber oldu

MANİSA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi, pandemi süreci boyunca eğitimlerine evinde devam edecek öğrenciler için sıfır ya da çalışır durumdaki televizyon, tablet ve bilgisayarları toplayıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.

Turgutlu Belediyesi, pandemi süreci boyunca eğitimlerine evinde devam edecek öğrenciler için sıfır ya da çalışır durumdaki televizyon, tablet ve bilgisayarları toplayıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak. “Çocuklar bizim geleceğimiz” diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm vatandaşları “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine katkı sunmaya davet etti.
Turgutlu Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte pandemi sebebiyle uzaktan eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik proje başlattı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Mithat Erden ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül ile birlikte düzenlediği basın açıklamasında tüm vatandaşları “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesine katkı sunmaya davet etti. Proje kapsamında pandemi sürecinde evlerinde EBA TV üzerinden eğitim görecek ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlanan sıfır ya da kullanılabilir durumunda olan ikinci el televizyon, tablet ve bilgisayarlar Turgutlu Belediyesi tarafından toplanacak. Proje doğrultusunda toplanan tablet, televizyon ve bilgisayarlar ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan incelemeler sonucunda Turgutlu Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırılacak.
"Çocuklar bizim geleceğimiz" diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Eğitimde eşitsizliğin önüne geçmek adına Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezini öğrencilerimizin hizmetine açtık. Bu gün açtığımız eğitim kurumunda 500’den fazla öğrenci eğitim görüyor. Yine bizim dönemimizde Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi hizmete açıldı ve bünyesinde açtığımız kurslar ve kütüphaneler ile gençlerimizin her zaman yanında olduk. Başkan Yardımcımız Fırat Honaz tarafından hayata geçirilen ’Sen Evde Kal Kitap Sana Gelsin’ projesiyle 4 bine yakın çocuğumuza kitap ulaştırdık. 2 yıldır tercih dönemlerinde oluşturduğumuz tercih merkezi ile üniversite tercihlerini yapacak gençlerimize destekte bulunduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olduk ve yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımız için çok önemli bir yardım kampanyası projesini daha hayata geçiriyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle eğitimine uzaktan devam edecek olan öğrenci kardeşlerimiz için sıfır ya da kullanılabilir durumdaki ikinci el televizyon, bilgisayar ve tabletlerinizi belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırabilir, onların yoluna ışık olabilirsiniz” dedi.
Toplantı sonunda Başkan Çetin Akın projeye 3 tablet ile Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden , Evren Erbaş Ser ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül birer adet tablet ile katkıda bulundu. “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların ise Turgutlu Belediyesi hizmet binasına gelerek dilekçe ile başvuru yapmaları istendi.

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