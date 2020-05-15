YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesinden 19 Mayıs’a özel çalışma

Turgutlu Belediyesinden 19 Mayıs’a özel çalışma

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bir çalışmayla kutlandı.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı süre boyunca okuduğu 4 bin kitabın Turgutlulu çocuk ile gençlere ulaştırılması amacıyla başlatılan projede sona yaklaşılırken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmadı.

Turgutlu Belediyesinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocuk ve gençlere yönelik hayata geçirdiği “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bir çalışmayla kutlandı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı süre boyunca okuduğu 4 bin kitabın Turgutlulu çocuk ile gençlere ulaştırılması amacıyla başlatılan projede sona yaklaşılırken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmadı. Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesapları üzerinden projeye katılan çocuk ve gençlere bayrama özel kitap ulaştırıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatan Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyerek, milli mücadele dönemini anlatan, Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan kitaplarla birlikte Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’u çocuk ile gençlerle buluşturdu.

“Atatürk sevgisinin daha da güçlenmesini diliyorum”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Bir buçuk ay önce başlattığımız ‘Sen evde kal kitap sana gelsin’ projemizde sona yaklaşırken 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına özel bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Bu özel çalışmayla Kurtuluş Savaşı döneminde sürdürdüğümüz kahramanca mücadeleyi, tarihimizin şanlı zaferini anlatan kitaplarla birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını, birbirinden değerli başarılarını konu alan kitaplarımızı ve Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’u çocuk ve gençlerimizle buluşturduk. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde vakit geçiren çocuk ile gençlerimizin 19 Mayıs’ta söz konusu bu kitapları okumalarını, dünya devletlerine karşı kazandığımız eşsiz zaferimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yüreklerindeki Atatürk sevgisinin daha da fazla güçlenmesini diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Manisa Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Dilşen Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Ege Lokmanı Güngör'den Akciğer Kanserine Karşı Uyarı

Ege Lokmanı Güngör'den Akciğer Kanserine Karşı Uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.