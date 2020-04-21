Turgutlu Belediyesinden öğrencilere şiir okuma ve resim yarışması

Turgutlu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlediği şiir okuma ve resim yarışmasıyla kutlayacak. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması altında bulunan çocuklara yönelik düzenlenen yarışmada ise kazanan 6 öğrenciye çeşitli hediyeler verilecek.

’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışması’na katılacak olan çocukların şiirlerini okuduğu video ve yaptıkları resimlerin fotoğrafları ile birlikte isim, soyisim ve yaş bilgilerini 22 Nisan Çarşamba saat 17.00’ye kadar Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın Facebook hesabına (https://www.facebook.com/cetinakinbaskan/) mesaj yoluyla iletilmesi gerekmekte. Saat 18.00’da gönderilen video ve resimler ise yine Başkan Çetin Akın’ın Facebook hesabında yayınlanacak. Saat 23.59’a kadar en çok beğeniyi alan ilk 3 gönderi ise yarışmayı kazanacak. Yarışma yalnızca Turgutlu’daki ilkokul öğrencilerinin katılımı ile sınırlı olacak.

Yarışma sonunda kazanan ilk üç öğrenciye verilecek ödüller ise şu şekilde: "Resim ve şiir yarışmasının 1’incilerine bisiklet, 2’ncilerine 300 TL kırtasiye çeki, 3’üncülere 200 TL kırtasiye çeki."

"Yarışmayla öğrencilerimizin 23 Nisan’ını kutlamayı amaçladık"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışması ile ilgili açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerimiz uzun zamandır evlerinden dışarı çıkamıyorlar ve evde kalmaktan dolayı oldukça sıkıldılar. Bizler de öğrencilerimizi düşünerek düzenlediğimiz ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışması’ ile hem öğrencilerimizin şiir, resim gibi faydalı aktivitelerle zaman geçirmelerini hem de 23 Nisan’ını kutlamalarını amaçladık. Yalnızca ilkokul öğrencilerimizin katılacağı yarışmada ailelerimizden çocuklarının şiir okuduğu videoyu ya da yaptıkları resmin fotoğrafının ad, soyad ve yaş bilgilerini mesaj yoluyla şahsıma ait Facebook hesabına mesaj yoluyla 22 Nisan saat 17.00’ye kadar göndermeleri gerekmektedir. Saat 18.00’dan itibaren gönderilen video ve fotoğraflar yine Facebook hesabımdan paylaşılacak. Saat 23.59’a kadar en çok beğeniyi alan ilk 3 video ve fotoğraflar ise ödüllendirilecek. Tüm ilkokul öğrencilerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.



