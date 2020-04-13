YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesinden vatandaşlara yardım eli

Turgutlu Belediyesinden vatandaşlara yardım eli

MANİSA HABERLERİ  | 13.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Turgutlu Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu boyunca vatandaşların ekmek ve su ihtiyaçlarını karşıladı. Sokağa çıkma yasağının ilk günü ise Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ile birlikte ekmek ihtiyacı olan vatandaşların ekmeklerini bizzat teslim etti ve su yüklemelerini yaptı.
Turgutlu genelinde tüm noktalara hizmet götüren ekipler sokağa çıkma yasağının sona erdiği pazar gece yarısına kadar Turgutluluların ihtiyaçlarını temin etti. Ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda 25 haneye su yüklemesi yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı süresince faaliyetlerini yürüten fırınlardan ekmek temin edilerek 98 hanenin ekmek ihtiyaçları da karşılanmış oldu.

“Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olacağız”
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımız 48 saat boyunca evlerinden çıkamadılar. Vatandaşlarımızın bu süreçte zor durumda kalmamaları ve temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeği temin etme hususunda aksilik yaşamamaları adına ekiplerimiz iki gün boyunca 98 haneye ekmek ulaştırdı. Bununla birlikte hemşehrilerimizin evlerinde su kesintisine maruz kalmamaları içinse 25 haneye ekiplerimiz tarafından su yüklemesi gerçekleştirildi. Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her daim yanlarında olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Manisa Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:16
İkindi
16:56
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

İlginizi Çekebilir

Vali Deniz Bakan Soylu’nun video konferans toplantısına katıldı

Vali Deniz Bakan Soylu’nun video konferans toplantısına katıldı

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

Uzmanından korona ile mücadelede uzak durulacak besinler

Uzmanından korona ile mücadelede uzak durulacak besinler

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.