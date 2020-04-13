Turgutlu Belediyesinden vatandaşlara yardım eli

Turgutlu Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım elini uzattı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu boyunca vatandaşların ekmek ve su ihtiyaçlarını karşıladı. Sokağa çıkma yasağının ilk günü ise Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek ile birlikte ekmek ihtiyacı olan vatandaşların ekmeklerini bizzat teslim etti ve su yüklemelerini yaptı.

Turgutlu genelinde tüm noktalara hizmet götüren ekipler sokağa çıkma yasağının sona erdiği pazar gece yarısına kadar Turgutluluların ihtiyaçlarını temin etti. Ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda 25 haneye su yüklemesi yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı süresince faaliyetlerini yürüten fırınlardan ekmek temin edilerek 98 hanenin ekmek ihtiyaçları da karşılanmış oldu.

“Vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olacağız”

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımız 48 saat boyunca evlerinden çıkamadılar. Vatandaşlarımızın bu süreçte zor durumda kalmamaları ve temel gıda maddelerinin başında gelen ekmeği temin etme hususunda aksilik yaşamamaları adına ekiplerimiz iki gün boyunca 98 haneye ekmek ulaştırdı. Bununla birlikte hemşehrilerimizin evlerinde su kesintisine maruz kalmamaları içinse 25 haneye ekiplerimiz tarafından su yüklemesi gerçekleştirildi. Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her daim yanlarında olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

