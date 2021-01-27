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Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı galibiyetle başladı

27.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı galibiyetle başladı

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Şampiyonasına galibiyet ile başladı.

Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Şampiyonasına galibiyet ile başladı. Genç Kızlar Voleybol Takımı, ilk maçında rakibi Laleli Zafer Spor Kulübünü 3-1’lik skorla yendi.
Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Manisa Şampiyonası Genç Kızlar kategorisinde yeni sezonun ilk maçında Laleli Zafer Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan maçta 14-25, 22-25, 25-20 ve 20-25 set sonuçlarıyla rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, şampiyonanın ilk maçında Turgutlu’ya galibiyet sevinci yaşattı.
Turgutlu Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımının galibiyeti hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Filenin genç sultanları yeni sezonun ilk maçını 3-1’lik skorla kazanarak Turgutlu’ya galibiyet sevincini yaşattılar. Genç Kızlar Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, şampiyona boyunca başarılarının devam etmesini diliyorum.” dedi.

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