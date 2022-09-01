Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları dron destekli çalışmada, esrar ekildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ile torba içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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