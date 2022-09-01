YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

01.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları dron destekli çalışmada, esrar ekildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ile torba içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti
Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama:Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
esrar Manisa Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:15
İkindi
16:55
Akşam
19:49
Yatsı
21:09
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.