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Turgutlu’da çalışmalar hız kesmiyor

MANİSA HABERLERİ  | 12.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesinde iki bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları ile Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) dolgu ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesinde iki bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları ile Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) dolgu ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise cami ve okulların bakım ve boyama çalışmalarına devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Cennet Sokak’ta iki bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) imara yeni açılan yol üzerinde dolgu ve düzenleme çalışmaları yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan palmiye ağaçlarının budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca cami ve okulların boyama çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samiye Nuri Sevil Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ile Güney Mahallesi Camisinin bakım ve boyama çalışmaları ekipler tarafından tamamladı.
Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyorlar. Bu doğrultuda Ergenekon Mahallemiz ile Organize Sanayi Bölgemizde parke taşı döşeme ve dolgu ve düzenleme çalışmalarımız Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce sürdürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Atatürk Bulvarımızda yer alan palmiye ağaçlarının budama işlemlerini tamamladı. Bununla birlikte Turgutlu’muzdaki ilkokul, ortaokul ve liseler ile merkez ve kırsal mahallelerimizde yer alan camilerimizin bakım ve boyama çalışmaları yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce titizlikle yürütülüyor. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızın da Turgutlu’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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