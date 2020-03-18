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Turgutlu’da korona virüse geçit yok

MANİSA HABERLERİ  | 18.03.2020 11:50 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Korona virüse yönelik aldığı tedbirler kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Askerlik Şubesi, Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi, Turgutlu Kaymakamlığı, Eski Belediye binasının da aralarında bulunduğu pek çok noktada ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi.Turgutlu Belediyesi binası da dezenfekte edildiKorona virüs tehlikesini en aza indirmek amacıyla Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belediye binasının tamamında dezenfekte çalışmalarını tamamladı.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapılan dezenfekte çalışmalarının son durumu ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “İlçemiz genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.

Turgutlu Belediyesi Korona virüse yönelik aldığı tedbirler kapsamında ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Askerlik Şubesi, Turgutlu İlçe Halk Eğitim Merkezi, Turgutlu Kaymakamlığı, Eski Belediye binasının da aralarında bulunduğu pek çok noktada ekipler çalışmalarını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi binası da dezenfekte edildi
Korona virüs tehlikesini en aza indirmek amacıyla Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belediye binasının tamamında dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapılan dezenfekte çalışmalarının son durumu ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “İlçemiz genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TCDD Turgutlu Gar Şefliği, Turgutlu Vergi Dairesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi, Kütüphane, Turgutlu Garajı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Eski Belediye Binası ve şu andaki mevcut belediye binamızda dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik.”
Belediye tarafından dezenfekte edilen binalar ise şu şekilde: “Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanlığı, Çepnidere Polis Kontrol Noktası, Eski Belediye Binası, TCDD Turgutlu Gar Şefliği, Turgutlu Halk Eğitim Merkezi, Turgutlu Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kervan Yolu Karakolu, Turgutlu Kaymakamlığı, İlçe Halk Kütüphanesi, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Piyaleoğlu Karakolu, Şehit Mahmut Tuğrul Sağlık Ocağı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Turgutlu Vergi Dairesi,Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve müdürlüğe bağlı karakollar, İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu, Turgutlu Nüfus Müdürlüğü, Turgutlu Garajı, Turgutluspor Tesisleri, Turgutlu Sulama Birliği, Turgutlu Sanayi ve Ticaret Odası, Turgutlu Toplum Sağlığı Merkezi ve Turgutlu Belediye Binası.”

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