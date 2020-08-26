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Turgutlu’da merkez ve kırsal mahallelerde yoğun mesai

MANİSA HABERLERİ  | 26.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelere yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Turgutlu’da merkez ve kırsal mahallelerde yoğun mesai

Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelere yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Turgutlu Belediyesi ekipleri bu kapsamda Çıkrıkçı, Urganlı ve Şehitler mahallelerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çıkrıkçı Mahallesinde yer alan arazi yollarının bakım, onarım ve tamirat çalışmalarını yürütüyor. Ekipler çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yolları vatandaşların kullanımına hazır hale getirmeyi hedefliyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Şehitler Camisinin dış cephe boyama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Şehitler Camisindeki boyama çalışmalarıyla birlikte aynı zamanda Urganlı Yeniköy Mahalle Muhtarlığının iç ve dış cephe boyama çalışmaları da yine ekipler tarafından yapılıyor.
Ekiplerin çalışmaları hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları en hızlı şekilde yerine getirmek için her koşulda aralıksız çalışıyorlar. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Çıkrıkçı Mahallemizdeki arazi yollarının yapımına devam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise Şehitler Camisinin boyama çalışmalarını ve Urganlı Yeniköy Mahalle Muhtarlığının iç ve dış cephe boyama çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar. Çalışmaların Turgutlu’muza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Turgutlu’da merkez ve kırsal mahallelerde yoğun mesai

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