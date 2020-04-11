YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu’da ’Sen evde kal kitap sana gelsin’ projesi

Turgutlu’da ’Sen evde kal kitap sana gelsin’ projesi

MANİSA HABERLERİ  | 11.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlattı.Turgutlu Belediyesi tarafından “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesi hayata geçti.

Turgutlu’da ’Sen evde kal kitap sana gelsin’ projesi

Turgutlu Belediyesi, evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençler için kitap projesi başlattı.
Turgutlu Belediyesi tarafından “Sen evde kal kitap sana gelsin” projesi hayata geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca okuduğu 4 bine yakın kitap, korona virüs tedbirleri sebebiyle evden çıkması kısıtlanan 20 yaş altı gençlere belediye ekiplerince dağıtılacak. Proje hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca 4 bine yakın kitap okumuştur. Biz de evden çıkması yasaklanan 20 yaşından küçük siz gençlerimiz için 4 bin adet kitap dağıtacağız. Yapmanız gereken Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin sosyal medya hesaplarını beğenip, takibe almanız ve iletişim bilgilerinizi mesaj yoluyla göndermeniz. Ekiplerimiz sizlere kitapları ulaştıracak. Korona virüs salgını bilimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ diyen Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yol okumaktan, araştırmaktan ve siz gençlerimizin kendisini geliştirmesinden geçiyor. Bu ülkenin geleceğini şekillendirecek, tarihine yön verecek olan sizlersiniz. Ayrıca kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ’oku’ emriyle başlamaktadır. Atamızın bizden en büyük beklentisi Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmamızdır. Sevgili arkadaşlar, evde kaldığınız bu süreyi okuyarak, kendinizi geliştirerek geçirmeniz hem kendiniz hem de ülkemizin geleceği için çok değerlidir. Koronasız günlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, evde kalın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Manisa Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:16
İkindi
16:56
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

İlginizi Çekebilir

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

Soma'da iki apartman karantinaya alındı

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MER Koleji uzaktan da birlikte okuyor

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Kaymakam Sezgin: “syd Vakfı Projeleri İş Sahibi Olacaklara Umut Oldu”

Kaymakam Sezgin: “syd Vakfı Projeleri İş Sahibi Olacaklara Umut Oldu”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.