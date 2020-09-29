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Turgutlu’nun altyapı sorunlarını görüştüler

MANİSA HABERLERİ  | 29.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay’a ‘Hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay’a ‘Hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, Turgutlu’daki alt yapı sorunları da masaya yatırıldı.
Başkan Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan Ramazan Burak Aslay’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi ve Aslay’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Turgutlu’da yaşanan altyapı sorunları hakkında Genel Müdür Ramazan Burak Aslay’a bilgi veren Başkan Akın, mevcut altyapı sorunları için uygulanabilecek çözüm önerilerini de sundu.
MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay’a gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “MASKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Burak Aslay’ı Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Ayrıca Turgutlu’da yaşanılan altyapı sorunları hakkında bilgi verdik, çözüm önerilerini konuştuk. Genel Müdürümüz Ramazan Burak Aslay’a misafirperverliği için teşekkür ederiz.” dedi.

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