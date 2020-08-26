Turhal’da asfalt çalışmalarına hız verildi

Tokat’ın Turhal ilçe belediyesi tarafından asfalt çalışmalarına hız verildi.

Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Camikebir, Hacılar mahallelerinde asfalt çalışması yaptı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, 2020 yılı yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Fen işleri müdürlüğü asfalt ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ulaşımını daha rahat ve sorunsuz hale getirmek için Kova, Camikebir, Hacılar mahallelerimizde asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi.

