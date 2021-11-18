Turist otobüsü "akılcı antibiyotik kullanımı" için Bursa sokaklarında dolaştı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası ve Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında akılcı ilaç kullanımına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla turist otobüsü ile şehir turu düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ilgisini çeken etkinlik kapsamında müdürlük binası önünden hareket eden otobüs, Çekirge, Muradiye, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulucami, Ördekli Kültür Merkezi ve Hamamlar Bölgesi'nde dolaştı.

Etkinlikte konuştuğu belirtilen Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Zeynep Nur Gencerler Çiftçi, gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için bir dizi farkındalık çalışması gerçekleştirileceğini belirterek, akılcı antibiyotik kullanımının hastalıkların tedavisi ve enfeksiyon etkenlerinin direnç kazanmasını önlemede en önemli nokta olduğunu, hekimin yazdığı reçetede yer alan ilaçların önerilen dozda, miktarda ve sürede kullanılması gerektiğini belirtti.

İlaçların gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanımı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla toplumun her kesimini bilgilendirmek için çalışıyoruz. Bu tarz etkinliklerle vatandaşlarımızı akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

