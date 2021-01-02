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Turistik ilçe Amasra’da kısıtlama sessizliği

BARTIN HABERLERİ  | 02.01.2021 14:09 | Son Güncelleme

Karadeniz’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Bartın´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.Amasra Kalesi, Cenova Şatosu, Kemere Köprüsü gibi tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Bartın´ın Amasra ilçesinde yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.Yılbaşı tatili, resmi ve dini bayram tatillerinde nüfusu 10’a katlanan ve günlük 60 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Amasra yeni yıla sessiz ve sakin girdi.

Karadeniz’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan Bartın´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.
Amasra Kalesi, Cenova Şatosu, Kemere Köprüsü gibi tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Bartın´ın Amasra ilçesinde yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.
Yılbaşı tatili, resmi ve dini bayram tatillerinde nüfusu 10’a katlanan ve günlük 60 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Amasra yeni yıla sessiz ve sakin girdi. Geçtiğimiz yıllarda tam doluluk oranına ulaşan otel ve pansiyonlarda bu yılbaşı tatilinde çok az sayıda turist olduğu öğrenildi.
Amasra’da yaşayan vatandaşlarda kısıtlamalara tam uyum sağlayarak evlerinde kalıyorlar. Vatandaşlar olası acil ihtiyaçları için ikametlerine en yakın marketlere alışveriş için gidebiliyorlar.
Turistik ilçede kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen denetimler de 24 saat esaslı olarak sürdürülmeye devam ediyor.

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06:38
Sabah
08:11
Öğle
13:00
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
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