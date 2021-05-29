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Turizm işletmecileri aşılamadan umutlu

29.05.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm işletmecileri aşılamadan umutlu

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Semih Zazaoğlu, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen iş kollarından biri olan turizm sektörünün aşı çalışmaları sayesinde toparlanma sürecine gireceğini belirtti.

Zazaoğlu, yazılı açıklamasında, devlet ve özel sektörün iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamaların 2020 turizm sezonunda salgının etkilerini bir nebze de olsa hafiflettiğini, bu yıl turizmde gurbetçilerin ve iç pazarın sektöre önemli katkı sağladığını ifade etti. Zazaoğlu "Türkiye'de 2021'de 25 milyon turist, 17 milyar dolar gelir bekliyoruz. 2021'de Rusya birinci, Almanya ikinci pazar olacaktır. Aşının pozitif etkisini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve tüm dünyadaki aşı çalışmalarının etkisiyle turizmin hızla ayağa kalkacağına inandıklarını vurgulayan Zazaoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı anlaşmaları ve uygulamalarındaki pozitif gelişmeler planlara olumlu yansıdı. Ülkemizde aşı çalışmalarının hızla ilerlemesiyle turizmde güzel günler görmeye çok yakınız. Salgın ağır etkisini yitirdikten ve insanlar salgın stresinden kurtulduktan sonra sezonda büyük bir yoğunluk yaşanacağına inanıyoruz."

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