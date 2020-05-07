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Turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da meydan ve sahiller boş kaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:00 | Son Güncelleme

Turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da meydan ve sahiller boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim. Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan Antalya'da polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

- Muğla'nın meydan ve sahilleri sakin

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.

Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında normal zamanlara oranla daha az kişi olduğu gözlendi. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde vatandaşların tedbirlere uyduğu dikkati çekti.

Fethiye'de de Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sakinlik hakim oldu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı boş kaldı.

Merkez ilçe Menteşe'de meydanlar ile Ula'nın Sakin Kent Akyaka plajları da sessizliğini koruyor. Menteşe ilçesinde polis ekipleri yürüyüş yollarına, vatandaşların kullanımına engel olmak için bant çekti.

Kentte bugün kurulan halk pazarının etrafına bariyer çeken ekipler vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ekipler pazara gelen esnafın Kovid-19 salgını kapsamında karantinaya alınıp alınmadıklarını sorguladı.

Şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığı Muğla'da, merkez ve ilçelerinde denetimler aralıksız sürdürüldü. Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli giriş ve çıkış istikametlerinde belirli saatlerde araç yoğunluğu oluştu. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, belge kontrolü yapıldı. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelenler ise geri gönderilerek şehre alınmadı. Denetimlerde maske takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.

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İmsak
04:17
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Çoban Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
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