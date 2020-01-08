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  4. Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor

Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Turizm Şoförleri yeni turizm sezonu başlamadan önce bir araya gelip sorunları ve çözüm yollarını belirleyecek.Antalya Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yeniçıktı yaptığı açıklamada, eski başkanı Orhan Kayabaşı’nın yaklaşık 3 yıl önce ölümünden sonra derneğin faaliyette bulunamadığını hatırlattı.Yeniden faaliyete başladıklarını ve Muratpaşa Belediyesi’nden dernek için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve inovasyon Merkezi’nin Doğuyaka Mahallesi 1219 Sokak no 9 adresinde yer tahsisi yapıldığını belirten Başkan Ali Rıza Yeniçıktı, turizm sezonu başlamadan önce tüm turizm şoförleri ile buluşarak sorunları masaya yatırmak ve çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor

Turizm Şoförleri yeni turizm sezonu başlamadan önce bir araya gelip sorunları ve çözüm yollarını belirleyecek.
Antalya Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yeniçıktı yaptığı açıklamada, eski başkanı Orhan Kayabaşı’nın yaklaşık 3 yıl önce ölümünden sonra derneğin faaliyette bulunamadığını hatırlattı.
Yeniden faaliyete başladıklarını ve Muratpaşa Belediyesi’nden dernek için Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve inovasyon Merkezi’nin Doğuyaka Mahallesi 1219 Sokak no 9 adresinde yer tahsisi yapıldığını belirten Başkan Ali Rıza Yeniçıktı, turizm sezonu başlamadan önce tüm turizm şoförleri ile buluşarak sorunları masaya yatırmak ve çözüm bulmak istediklerini söyledi. Yeniçıktı, şunları kaydetti.
“Eğitim almış turizm şoförü mesleğini bilinçli şekilde idrak eder. Taşıdığı insanların can güvenliğinin kendisinin sorumlu olduğunu bilir. Turizm şoförleri görev yaparken çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Sorunlarımızı yasal çerçeve içinde çözmek istiyoruz”
Ali Rıza Yeniçıktı, turizm şoförlerinin en büyük sorunları arasında bazı kurumsal firmalar dışında sigortasız çalıştırıldığını, tura çıkan şoförlerin konaklama sıkıntısı yaşadığını, acentelerin ve taşıyıcı firmanın şoförlere yatacak yer ayırmamasının bulunduğunu söyledi.
Turistlerin can güvenliğinin turizm şoförlerine emanet edildiğini ifade eden Yeniçıktı, “Sezon başlamadan meslektaşlarımızın sorunlarını tespit edip çözmek istiyoruz. Bu nedenle tüm turizm şoförlerini toplantıya katılmalarını bekliyoruz” dedi.

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