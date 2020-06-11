YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Turizm’de hazırlıklar tamamlandı

Turizm’de hazırlıklar tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Oteliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, pandemi sürecinin normale dönmeye başlaması ile birlikte turizm sektöründe de hazırlıkların tamamlandığını söyledi.Yaklaşık 4 aydır devam eden ‘evde-kal’ süreci nedeniyle bu yıl insanların tatile daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Özden, “Turizm amaçlı kredi verilmesi ve turizmde kredi kartı taksit sayısının arttırılması, hem sektöre hem de tatil ihtiyacı olan vatandaşlara olumlu yansıyacaktır” dedi.Korona virüs salgını sonrası birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörünün de ciddi sıkıntıya girdiğini belirten KODER Başkanı Tacettin Özden, “Ülkemiz pandemi sürecini en başarılı şekilde yürüten ülkelerin başında geliyor.

Turizm’de hazırlıklar tamamlandı

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Oteliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, pandemi sürecinin normale dönmeye başlaması ile birlikte turizm sektöründe de hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Yaklaşık 4 aydır devam eden ‘evde-kal’ süreci nedeniyle bu yıl insanların tatile daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Özden, “Turizm amaçlı kredi verilmesi ve turizmde kredi kartı taksit sayısının arttırılması, hem sektöre hem de tatil ihtiyacı olan vatandaşlara olumlu yansıyacaktır” dedi.
Korona virüs salgını sonrası birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörünün de ciddi sıkıntıya girdiğini belirten KODER Başkanı Tacettin Özden, “Ülkemiz pandemi sürecini en başarılı şekilde yürüten ülkelerin başında geliyor. Bu süreç turizm sektörünü olduğu gibi evden çıkamayan vatandaşlarımızı da olumsuz etkiledi. Bu kapsamda hem tatile çıkacaklar için hem de tatil hizmeti veren sektör için getirilen yeni uygulamaların sektördeki durgunluğu gidereceği gibi tatilcilere de ciddi kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz” diyerek tatile çıkanların yeni uygulama ile bütçelerini zorlamadan rahat bir tatil geçirebileceğini söyledi.
Yeni uygulama kapsamında tatil amaçlı kredi taksit sayısının 18’e yükseldiğini belirten Başkan Özden, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildi. Bu kararın iç turizme ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Turizm’de hazırlıklar tamamlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor

Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.