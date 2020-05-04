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Türk Anneler Derneği vefat eden sağlıkçıları unutmadı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.05.2020 17:23 | Son Güncelleme

Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların anne ve eşlerini “Yılın Annesi” seçti.Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mahide Çetinbaş, Anneler Günü’nü kutladı.

Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların anne ve eşlerini “Yılın Annesi” seçti.
Türk Anneler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mahide Çetinbaş, Anneler Günü’nü kutladı. Çetinbaş, salgın hastalığa karşı gece gündüz demeden mücadele verirken, Covid-19 hastalığına yakalanarak vefat eden sağlıkçıların anne ve eşlerini “Yılın Annesi” seçtiklerini ifade ederek şehitlik makamı verilmesini istediklerini söyledi.
"Anne, karşılıksız sevmenin adıdır"
Annelerin en kutsal varlıklar olduklarını ifade eden Başkan Çetinbaş, “Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısıyla mümkündür. Sağlam bir aile yapısının ise en temel taşı annedir. Bu anlamda annelerimiz bizim ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Annelik duygusu; duyguların en saf, en doğal ve en içten olanıdır. Bunların yanında çok büyük bir sorumluluk ve fedakarlık da isteyen annelik, karşılıksız sevmenin ve sonsuz merhametin en içgüdüsel yaşananıdır. Ben de bu duyguların ve sorumluluklarının bilincinde bir anne olarak bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler gününü en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.

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Eser Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
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Bolvadin
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Cobanlar
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