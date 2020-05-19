Türk aşçıları "turizm" sezonuna hazır

"Salgın sürecinde memleketlerine dönen aşçılarımız gittikleri illerin yemek kalitesini daha da yükseltti. Bunun yanında son dönemde evde yemek yapmak yaygınlaşmaya başlayınca bu aşçılarımız evlerinde sosyal medya üzerinden yemek tarifleri vermeye başladı. Bunları izleyen vatandaşlar da kendi yemeğini ve ekmeğini yaptı. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ancak bunun yanında dezavantajına baktığımızda ise bir süre işsiz kalan bu aşçılarımızın başka mesleklere yönelmesi ileride aşçılık mesleğinde ciddi anlamda kalifiyeli eleman sıkıntısına yol açabilir."

Seçim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirtti.

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı Yılmaz Seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre hizmet veremeyen Türk aşçıları nın turizm sezonuna hazır olduğunu ve Türk mutfağını yeniden dünyaya tanıtacaklarını bildirdi.

- "Aşçılarımız dört gözle sezonun açılmasını bekliyor"

Seçim, salgın sürecinde kendisini geliştiren çok sayıda aşçının salgının ardından turizm bölgelerinde yeniden çalışmaya başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şu anki evde kalma döneminde gerek uygulama gerekse teorik olarak kendisini yetiştiren aşçılarımız sezonun açılmasıyla Türk mutfağını yeniden dünyaya tanıtacak. Bu yüzden tüm aşçılarımız dört gözle sezonun açılmasını bekliyor. Hepsi tamamen turizm sezonuna hazır. Evlerinde öğrendiği birçok tekniği de çalıştığı yerlerde uygulamaya başlayacak. Bu nedenle sezonun açılmasıyla daha kaliteli insanlar daha kaliteli yemekler ortaya sunacak."

Salgından sonra açık büfe uygulamasının büyük ölçüde kalkacağına ve alakart sistemine geçileceğine dikkati çeken Seçim, böylece yerli ve yabancı turistlerin daha kaliteli yemeklere yöneleceğini belirtti.

- "Açık büfe artık eskisi kadar tercih edilmeyecek"

"Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy önümüzdeki dönemde açık büfe yapılsa dahi yemeklerin başına bir iki aşçı konulacağını söyledi. Bu da daha fazla eleman anlamına geleceği için oteller kaliteli yemek sunmaya çalışacak." ifadesini kullanan Seçim, şunları kaydetti: