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  4. Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

ANKARA HABERLERİ  | 13.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı

Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizlemeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya'da, darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşediği mayınların teker teker temizlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya ordusuna eğitim ve danışmanlık desteği verdiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Darbeci General Hafter'in işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla masum sivillerin zarar görmemesi ve evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla TSK bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı."

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