Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "Zafer Dalışı" yaptılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir grup dalgıç, 54 metrekarelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

Kerpe sahilinde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin de katkılarıyla bir grup dalgıç, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterini bottan alıp daldı. Denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde bayrakla posteri açan dalgıçlar, su üstüne çıktıktan sonra sahile yüzdü.

Dalgıçlar, vatandaşların da katkısıyla bayrak ve posteri marşlar eşliğinde sahile çıkardı.

- "Anlamlı bir etkinlik düzenlendi"

Kulübün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Türkmen, "Şanlı bayrağımızı denizde dalgalandırdık. Güzel bir etkinlik oldu. Destek veren kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz