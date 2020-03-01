YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı BEÜ’de yapıldı

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı BEÜ’de yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.03.2020 13:02 | Son Güncelleme

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen, “Tiroit Hastalıklarına Güncel Multidisipliner Yaklaşım” temalı sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.Türk Cerrahi Derneği’nin bu yıl içerisinde düzenlediği ilk bölgesel toplantı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin davetiyle gerçekleştirildi.

Türk Cerrahi Derneği 2020 yılı ilk bölgesel toplantısı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen, “Tiroit Hastalıklarına Güncel Multidisipliner Yaklaşım” temalı sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Türk Cerrahi Derneği’nin bu yıl içerisinde düzenlediği ilk bölgesel toplantı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin davetiyle gerçekleştirildi. Onursal başkanlığını Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın üstlendiği sempozyum, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’ın açılış konuşması ile başladı.
Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can’ın konuşmalarının ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak, Türk Cerrahi Derneği’nin bölgesel toplantısını üniversitede gerçekleştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dernek Başkanı Prof. Dr. Dermirer’e Rektör adına teşekkür plaketi ve hediye takdim etti. Prof. Dr. Demirer de, Karadeniz’in güzel şehri Zonguldak ve şehrin incisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.
İki ustalık dersi ve dört oturumdan oluşan sempozyumda; geçmişten günümüze tiroit hastalıkları tedavisi ve cerrahisi, teknolojik gelişmeler ve modern uygulamalar anlatıldı.
Türkiye’nin önemli cerrahları ve akademisyenlerinin katıldığı Türk Cerrahi Derneği Zonguldak Bölgesel Toplantısı kapanış töreni ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı

Alperenler şehitler için yürüdü

Alperenler şehitler için yürüdü

Öğrenciler sınava sıcak çorba içerek girecek

Öğrenciler sınava sıcak çorba içerek girecek

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
13:10
İkindi
16:17
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Canan Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.