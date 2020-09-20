Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ÖYGM tavsiye listesinde

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM), geliştirilen sanal gezinti uygulaması ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğünün (ÖYGM) öğretmenlere tavsiye ettiği müzeler arasında yer aldı.

2019 yılında hazırlanan Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında merkezin sanal gezinti uygulaması geliştirilerek kullanıma sunuldu. Yürütücülüğünü Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve TÜDAM Müdürü Doç. Dr. İlker Usta’nın yaptığı projede, Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Öğr. Üyesi M. Bahadır Ayas, Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Bozkurt, Öğr. Gör. Serap Uğur ve Arş. Gör. Musa Tömen araştırmacı olarak yer aldı. Platformda bağımsız olarak hazırlanan gezintiye, kullanıcılar dilerlerse bilgisayardan ya da mobil cihazlarından katılabiliyorlar. VR uyumlu olan sanal gezintide sunulan bilgilendirici içerikler için etkileşim unsurları da yer alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs salgını ile birlikte merkezi ziyaret etmek isteyen ancak pandemi önlemleri sebebi ile ziyarete gelemeyen bireyler, bu uygulama ile merkezi ziyaret edebiliyor. Merkez bu uygulaması ile aynı zamanda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğünün sanal müze listesinde de yer aldı.

11 Temmuz 2014 tarihinde kurulan TÜDAM, akraba ve soydaş topluluklar üzerinde araştırmalar yapan, araştırmacıları destekleyen, yapılan araştırmaları takip eden ve aynı alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunan eğitim-öğretim kurumu olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemleri sivil ve resmi mimarisini yansıtan 4 ayrı bloktan oluşan Bilim Tarihi Müzesi’nde aynı zamanda özellikle İslam tarihi eserlerinin de sergilendiği Bilgi Dünyası Salonu, Bilim Kültür Sanat Okulu ve Musiki Tarihi Birimi yer alıyor.

