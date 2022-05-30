Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avcı'dan "parkta yoga yapanların engellendiği" iddialarına yanıt:

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda "yoga yapan kadınların engellendiği" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Avcı, Dede Korkut Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, parkın Türk Dünyası Vakfının Eskişehir'e kazandırdığı pek çok kalıcı eserlerdin biri olduğunun altını çizdi.

Türk Dünyası Vakfının özellikle yeşil alan konusunda kente kazandırdığı iki büyük alandan birinin Dede Korkut Parkı, diğerinin de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Dede Korkut Parkı, Eskişehir'deki diğer parklardan farklı olarak duvarsız ve açık bir park. Burası herkesin rahatça gelip dinlenebildiği, spor yapabildiği bir alan. Burası Eskişehir'in en özgür parkı. Burada ulaşım ve erişim bakımında fiziki mekan sınırlaması da yok. Etkinlikler bakımında da herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Burada herkes istediği gibi istediği zaman spor yapabilir, dinlenebilir, başkalarını rahatsız etmeyen şekilde müzik dinleyebilir, yoga yapabilir, doğum günü partisi yapabilir. Her türlü etkinlik burada serbesttir. Herhangi bir yasak bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Burada sadece bireysel olarak değil, kurumsal olarak da her türlü faaliyet yürütülüyor, yürütülebilir."

Avcı, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ticari kuruluşların Dede Korkut Parkı'nda faaliyet gerçekleştirmek istediklerinde Türk Dünyası Vakfı'na bilgi vermek ve izin almak zorunda olduğunu anımsattı.

- "Organizasyonları biz Valiliğe bildirmek zorundayız"

Parkta, yürüyüş ve spor alanlarının yanı sıra bisiklet yolunun, patent çalışmalarının bulunduğunu belirten Avcı, parkın bir bölümünün tahsis edilen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce burada düzenli etkinliklerin yapıldığını kaydetti.

Söz konusu etkinliklere değinen Avcı, şunları belirtti:

"Her gün sabah ve akşam müzik eşliğinde iki antrenör nezaretinde spor yapılıyor. Pilates, aerobik... Her salı günü saat 14.00 ila 16.00 arasında matrak çalışması yapılıyor. Salı günleri 17.00 ila 18.00 saatleri arasında bowling yapılıyor. Çarşamba 16.00-18.00 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı kapalı alanda ebru çalışmaları yürütüyor. Perşembe günleri 16.00-17.00 arasında paten çalışmaları yapılıyor. Cuma 16.00-18.00 arasında badminton yapılıyor. Ayrıca sokak oyunları, çocuk şenlikleri düzenleniyor. 'Yoga yasaklandı', 'spor yapılmıyor', 'yürüyüş yasaklandı' gibi şeyler doğru değil. İsteyen, istediği saatte yoga da yapabilir, bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da yapabilirler, yürümek, koşmak, bisiklete binmek tabii ki serbest ama bir organizasyon yapmak istiyorsanız dileyim ki 'Ben 300 kişiyle yürüyeceğim' veya bir dernek, kamu kuruluşu '50 kişiyle piknik yapmak istiyoruz' dediği zaman bize bildirecek ki biz ona göre yer tahsis edelim. Herhangi bir sıkıntı olmaması için Valiliğe bilgi verelim. Organizasyonları biz Valiliğe bildirmek zorundayız."

Avcı, söz edilen özel kulübün daha önce Dede Korkut Parkı'nda toplu olarak yoga çalışması yaptıklarını ve izin verildiğini belirtti.

Eskişehir'de Dede Korkut Parkı dışında bu nitelikte yoga yapılabilecek başka bir yerin olmadığının altını çizen Avcı, şöyle devam etti:

"Başka yerlerde yasak. Nerede yasak? Büyükşehir Belediyesinin Kent Parkı'nda ve Büyükşehir Belediyesinin Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda sadece yoga yapmak değil, başka şeyler de yasak. Burada serbest olan bazı şeyler oralarda yasak. Kent Park'ın girişinde bir duyuru var. Piknik yapmak yasak. Kabuklu yemiş yemek yasak, hatta kabuklu yemiş yiyenlere Porsuk Çayı kenarında nasıl bir imaj biçildiğini biliyorsunuz. Bisikletle girmek yasak. Evcil hayvan gezdirmek yasak. Bizim Millet Bahçesi'nde de Dede Korkut Parkı'da da evcil hayvan gezdirmek yasak değil. Piknik yapmak yasak değil. Yerlere atmamak şartıyla kabuklu yiyecekler yasak değil. Bisikletle gezmek yasak değil."

- "O yasak buraların yasağı değil, oraların yasağıydı"

Nabi Avcı, Kent Park'ta ve Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda çim üzerine örtü sermenin yasak olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle yogayla ilgilenen arkadaşlar için bu önemli bir yasak. Çünkü yoga yapanlar yere bir yaygı gerekiyor. Bu parklarda yaygı yaymaları yasak. Bugüne kadar yasak. Yarın değişecek diye ümit ediyorum. Bütün bu dedikoduların, dezenformasyonun bir faydası da oldu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi 6 Haziran'da sportif faaliyetler başlatıyor parklarda. Artık oralarda da yoga yapanların mat koymalarına izin verilecek ki oralarda da yoga yapılabilsin. O yasak buraların yasağı değil, oraların yasağıydı. Oralarda bir yasak daha var. Kamp sandalyesi kullanmak yasak, Büyükşehir Belediyesinin Kent Parkı'nda ve Bilim Sanat Parkı'nda. Dede Korkut Parkı'nda ve Millet Bahçesi'nde rahatlıkla yaygılarınızı yayabilirsiniz. Çimlerin üzerinde oturabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Bunları burada yasak değil. Bunların yasak olduğu yerler farklı. Oralarda da yasaklar bu vesileyle inşallah kalkar diye ümit ediyorum. Dede Korkut Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Eskişehirliler, çocuklarımız, gençlerimiz, kıdemli vatandaşlarımız, emeklilerimiz için gerçekten soluk alabilecekleri, dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturdu."

- "Bizce bir sorun yok' diye cevap vermişiz"

Bir gazetecinin "CİMER'e şikayet olduğu için mi yoga yapımına izin verilmedi?" sorusunu Avcı, şöyle cevapladı:

"CİMER'e bir vatandaş şikayet dilekçesi yazmış. O şikayet dilekçesini CİMER ilgili kurum olarak Valiliğe göndermiş. Valilik de bize göndermiş. Biz de oraya bir cevap yazmışız. 'Bizce bir sorun yok' diye cevap vermişiz. Ne Valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti'nin böyle bir kararı var ne burada çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var. Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız 'Burada CİMER'e şikayet var' diye söylendiği için kendisine onu herhalde yanlış anlamış. O konuşma görüntülenmiş. Belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. O senaryonun gereği olarak bir çekim yapılmış ama şimdi ben Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak diyorum ki 'çimlere basmak da yoga yapmak da yürümek de koşmak da doğum günü kutlamaları yapmak da başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil. Başka yerlerde yasak olan pek çok şey burada serbest olduğu için hem Dede Korkut Parkı'na hem Millet Bahçesine çok ciddi talep var."

Konuşmanın ardından Avcı ve beraberindeki Türk Dünyası Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

