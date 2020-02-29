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Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bir araya gelen Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği üyeleri, İdlib’de yapılan hain saldırı nedeni ile vatandaşları birlik olmaya davet ederken, konu ile ilgili TBMM’de yapılan ortak açıklamaya katılmayan HDP’ye tepki gösterdi.Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Oğuz Boyları Konfedarasyonu’nun genel merkezinde bir araya geldi.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

Kocaeli’de bir araya gelen Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği üyeleri, İdlib’de yapılan hain saldırı nedeni ile vatandaşları birlik olmaya davet ederken, konu ile ilgili TBMM’de yapılan ortak açıklamaya katılmayan HDP’ye tepki gösterdi.
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Oğuz Boyları Konfedarasyonu’nun genel merkezinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen birliktelikte İdlib’dki saldırı sonucunda şehit düşen askerlerin acısını paylaştıklarını belirten birlik üyeleri, yaptıkları açıklamada, vatandaşları birlik olmaya davet ettiler. Birliktelikte mecliste AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti tarafından İdlib’de yapılan saldırıyı kınayan ortak bildiride yer almayan HDP’yi eleştiren Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği üyeleri yaptıkları açıklamada, “Buradan ülkemize ve tüm dünyaya sesleniyoruz. Bin yıl önce yurt edindiğimiz bu topraklar bizim son ve tek ana yurdumuz. Atalarımız nasıl ki bin yıldır bu topraklarda içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı canı pahasına mücadele verdiyse, savaştıysa bilinsin ki, bizler de onların torunları olarak aynı yolda can verir ama asla baş eğmeyiz” ifadelerine yer verdi.
Devletin yanında olduklarını belirten üyeler, “Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere ve onların destekçilerine sesleniyoruz. Biz son kaleyiz. Yıkılmayız. Biz bir ve beraberiz. Bizi bölemezsiniz. Parçalayamazsınız. Gün birlik ve beraberlik günü. Gün kenetlenme günü. Gün Devletimize, ordumuza sahip çıkma günü. Gün milli birlik ruhuyla dik ve güçlü durma günü. Biz Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız. Devletimizin vatan savunması için alacağı her kararın arkasındayız, destekçisiyiz. Dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman askerlerimiz için. Bu vesileyle TBMM’de grubu bulunan 4 partinin yaptığı ortak Meclis açıklamasını da memnuniyetle karşılıyor, bu açıklamada yer almayan HDP’yi Meclis’i terk etmeye davet ediyoruz. Yörük Türkmen camiası olarak Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamalarına yer verdiler.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nden HDP’ye İdlib tepkisi

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