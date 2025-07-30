Türk Futbolu yasta: Milli takımın unutulmaz isimlerinden Süreyya Özkefe hayatını kaybetti!

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Eskişehirspor'un efsane oyuncusu ve Türk Milli Takımı'nın eski futbolcusu Süreyya Özkefe'nin vefatı, futbol camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

BEŞİKTAŞ VE ESKİŞEHİRSPOR'DA OYNAMIŞTI

8 Mayıs 1939'da Eskişehir'de doğan Özkefe, futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor'da başladı. Defansif orta saha pozisyonunda gösterdiği üstün performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin zirvesine Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarıyla ulaşan Süreyya Özkefe, her iki takımda da önemli başarılara imza attı. Özellikle Eskişehirspor'da uzun yıllar forma giyerek takımın sembol isimlerinden biri haline geldi.

Sahadaki liderliği, mücadeleci ruhu ve örnek kişiliğiyle hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların gönlünde taht kurdu. Milli takım formasını da gururla taşıyan Özkefe, ay-yıldızlı formayla ülkesini başarıyla temsil etti. Eskişehirspor Kulübü, Süreyya Özkefe'nin vefatı üzerine resmi bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Şehrimizin futbol efsanelerinden, Eskişehirspor'umuz ve Türk Milli Takımımızın eski futbolcusu Süreyya Özkefe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da taziye mesajı yayımlayarak, Süreyya Özkefe'nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Vali Aksoy mesajında, "Futbol kariyerine Eskişehir Işıkspor’da başlayan, ardından Beşiktaş ve Eskişehirspor formalarını terleten milli futbolcumuz Süreyya Özkefe'ye Allah’tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere futbol camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.