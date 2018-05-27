Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları
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REVNA - YILDIRIM DEMİRÖREN
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JUPP DERWALL - YILMAZ VURAL
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AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - METİN AŞIK
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RIDVAN DİLMEN - AYKUT KOCAMAN
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RIDVAN DİLMEN - RIZA ÇALIMBAY
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TUGAY KERİMOĞLU - BÜLENT KORKMAZ - MERT KORKMAZ - HAMZA HAMZAOĞLU
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RIZA ÇALIMBAY - ALPAY ÖZALAN - SERGEN YALÇIN
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ERGÜN PENBE - EMRE BELÖZOĞLU - SERHAT AKIN - FATİH AKYEL - BÜLENT KORKMAZ
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ABDURRAHİM ALBAYRAK - MUSTAFA DENİZLİ
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BURAK YILMAZ, MEHMET TOPAL, CAN ARAT, BEKİR İRTEGUN, SELÇUK İNAN, VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, MEHMET ÇAKIR, OLCAN ADIN, FERHAT ÖZTORUN, SABRİ SARIOĞLU
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FİKRET ORMAN - YILDIRIM DEMİRÖREN
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AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - VEFA KÜÇÜK - METİN AŞIK
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ONUR RECEP KIVRAK
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RIZA ÇALIMBAY - RIDVAN DİLMEN
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EMRE AŞIK - TOLUNAY KAFKAS - SERGEN YALÇIN - HAMZA HAMZAOĞLU
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SERGEN YALÇIN - SİNAN ENGİN
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SELÇUK İNAN - CANER ERKİN
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ATIBA HUTCHINSON - MARCELO GUEDES - JEREMAIN LENS (PSV ZAMANI)
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FADIL AKGÜNDÜZ - ABDULLAH KİĞILI - AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK
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ÜMİT DAVALA - TUGAY KERİMOĞLU
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GALATASARAYLI FUTBOLCULAR
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SELÇUK İNAN - EGEMEN KORKMAZ
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TUNCAY ŞANLI - VOLKAN DEMİREL
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AZİZ YILDIRIM - MEHMET CANSUN - SERDAR BİLGİLİ
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AYKUT KOCAMAN - ERSUN YANAL
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SİNAN ENGİN - MUTLU TOPÇU
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BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCULAR
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MUSTAFA PEKTEMEK
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GALATASARAYLI FUTBOLCULAR
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FATİH - FULYA TERİM
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GÖKHAN İNLER - MAHMUT HANEFİ
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HAGI - EMRE BELÖZOĞLU
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CRISTIANO RONALDO
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ÜMİT ÖZAT, ÜMİT DAVALA, ÜMİT KARAN
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EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ
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SÜLEYMAN SEBA - AZİZ YILDIRIM
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TUNCAY ŞANLI - OSCAR CORDOBA
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SELÇUK İNAN - ARDA TURAN
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HASAN ŞAŞ - HAKAN BALTA
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SERGEN YALÇIN, METİN TEKİN, MEHMET ÖZDİLEK, FEYYAZ UÇAR
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EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ
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LUIS FIGO - SUAT KAYA
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TUGAY KERİMOĞLU
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AHMET YILDIRIM - ÜMİT DAVALA
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