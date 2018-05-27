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Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Türk futboluna adlarını altın harflerle yazan efsane isimlerin yıllar içerisindeki değişimlerine çok şaşıracaksınız... İşte Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e, Şenol Güneş'ten Yıldırım Demirören'e kadar birçok ismin gençlik fotoğrafları...

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...

Türk futboluna damga vuran isimlerin gençlik fotoğrafları

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RIDVAN DİLMEN

RIDVAN DİLMEN
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REVNA - YILDIRIM DEMİRÖREN

REVNA - YILDIRIM DEMİRÖREN
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AZİZ YILDIRIM

AZİZ YILDIRIM
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ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ
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JUPP DERWALL - YILMAZ VURAL

JUPP DERWALL - YILMAZ VURAL
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SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN
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AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - METİN AŞIK

AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - METİN AŞIK
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RIDVAN DİLMEN - AYKUT KOCAMAN

RIDVAN DİLMEN - AYKUT KOCAMAN
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SAMET AYBABA

SAMET AYBABA
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IGOR TUDOR

IGOR TUDOR
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SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN
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ERSUN YANAL

ERSUN YANAL
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DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK
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DURSUN ÖZBEK

DURSUN ÖZBEK
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VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL
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RIDVAN DİLMEN - RIZA ÇALIMBAY

RIDVAN DİLMEN - RIZA ÇALIMBAY
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TUGAY KERİMOĞLU - BÜLENT KORKMAZ - MERT KORKMAZ - HAMZA HAMZAOĞLU

TUGAY KERİMOĞLU - BÜLENT KORKMAZ - MERT KORKMAZ - HAMZA HAMZAOĞLU
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RIZA ÇALIMBAY - ALPAY ÖZALAN - SERGEN YALÇIN

RIZA ÇALIMBAY - ALPAY ÖZALAN - SERGEN YALÇIN
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AYKUT KOCAMAN

AYKUT KOCAMAN
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ERGÜN PENBE - EMRE BELÖZOĞLU - SERHAT AKIN - FATİH AKYEL - BÜLENT KORKMAZ

ERGÜN PENBE - EMRE BELÖZOĞLU - SERHAT AKIN - FATİH AKYEL - BÜLENT KORKMAZ
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ABDURRAHİM ALBAYRAK - MUSTAFA DENİZLİ

ABDURRAHİM ALBAYRAK - MUSTAFA DENİZLİ
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BURAK YILMAZ, MEHMET TOPAL, CAN ARAT, BEKİR İRTEGUN, SELÇUK İNAN, VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, MEHMET ÇAKIR, OLCAN ADIN, FERHAT ÖZTORUN, SABRİ SARIOĞLU

BURAK YILMAZ, MEHMET TOPAL, CAN ARAT, BEKİR İRTEGUN, SELÇUK İNAN, VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, MEHMET ÇAKIR, OLCAN ADIN, FERHAT ÖZTORUN, SABRİ SARIOĞLU
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SABRİ SARIOĞLU

SABRİ SARIOĞLU
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FİKRET ORMAN - YILDIRIM DEMİRÖREN

FİKRET ORMAN - YILDIRIM DEMİRÖREN
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FATİH TERİM

FATİH TERİM
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RIDVAN DİLMEN

RIDVAN DİLMEN
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AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - VEFA KÜÇÜK - METİN AŞIK

AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK - VEFA KÜÇÜK - METİN AŞIK
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SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN
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UMUT BULUT

UMUT BULUT
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ONUR RECEP KIVRAK

ONUR RECEP KIVRAK
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VELİ KAVLAK

VELİ KAVLAK
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DIDIER DROGBA

DIDIER DROGBA
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RIZA ÇALIMBAY - RIDVAN DİLMEN

RIZA ÇALIMBAY - RIDVAN DİLMEN
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ALPAY ÖZALAN

ALPAY ÖZALAN
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ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ
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EMRE AŞIK - TOLUNAY KAFKAS - SERGEN YALÇIN - HAMZA HAMZAOĞLU

EMRE AŞIK - TOLUNAY KAFKAS - SERGEN YALÇIN - HAMZA HAMZAOĞLU
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SERGEN YALÇIN - SİNAN ENGİN

SERGEN YALÇIN - SİNAN ENGİN
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MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ
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SELÇUK İNAN - CANER ERKİN

SELÇUK İNAN - CANER ERKİN
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ATIBA HUTCHINSON - MARCELO GUEDES - JEREMAIN LENS (PSV ZAMANI)

ATIBA HUTCHINSON - MARCELO GUEDES - JEREMAIN LENS (PSV ZAMANI)
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ERSUN YANAL

ERSUN YANAL
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FADIL AKGÜNDÜZ - ABDULLAH KİĞILI - AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK

FADIL AKGÜNDÜZ - ABDULLAH KİĞILI - AZİZ YILDIRIM - TANJU ÇOLAK
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ÜMİT DAVALA - TUGAY KERİMOĞLU

ÜMİT DAVALA - TUGAY KERİMOĞLU
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GALATASARAYLI FUTBOLCULAR

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR
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EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU
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SELÇUK İNAN - EGEMEN KORKMAZ

SELÇUK İNAN - EGEMEN KORKMAZ
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FATİH TERİM

FATİH TERİM
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FATİH TEKKE

FATİH TEKKE
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TUNCAY ŞANLI - VOLKAN DEMİREL

TUNCAY ŞANLI - VOLKAN DEMİREL
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AZİZ YILDIRIM - MEHMET CANSUN - SERDAR BİLGİLİ

AZİZ YILDIRIM - MEHMET CANSUN - SERDAR BİLGİLİ
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AYKUT KOCAMAN - ERSUN YANAL

AYKUT KOCAMAN - ERSUN YANAL
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ŞENOL GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ
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SİNAN ENGİN - MUTLU TOPÇU

SİNAN ENGİN - MUTLU TOPÇU
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FATİH TERİM

FATİH TERİM
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BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCULAR

BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCULAR
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İLHAN MANSIZ

İLHAN MANSIZ
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BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ
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MUSTAFA PEKTEMEK

MUSTAFA PEKTEMEK
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GALATASARAYLI FUTBOLCULAR

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR
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ARDA TURAN

ARDA TURAN
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GÖKHAN GÖNÜL

GÖKHAN GÖNÜL
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MOUSSA SOW

MOUSSA SOW
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FATİH - FULYA TERİM

FATİH - FULYA TERİM
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GÖKHAN İNLER - MAHMUT HANEFİ

GÖKHAN İNLER - MAHMUT HANEFİ
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MESUT ÖZİL

MESUT ÖZİL
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MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ
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HAGI - EMRE BELÖZOĞLU

HAGI - EMRE BELÖZOĞLU
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NEYMAR

NEYMAR
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OLCAY ŞAHAN

OLCAY ŞAHAN
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FATİH TERİM

FATİH TERİM
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OĞUZHAN ÖZYAKUP

OĞUZHAN ÖZYAKUP
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OLCAN ADIN

OLCAN ADIN
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CRISTIANO RONALDO

CRISTIANO RONALDO
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ANDRES INIESTA

ANDRES INIESTA
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WESLEY SNEIJDER

WESLEY SNEIJDER
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RAUL MEIRELES

RAUL MEIRELES
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MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ
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ARJEN ROBBEN

ARJEN ROBBEN
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MUSTAFA DENİZLİ

MUSTAFA DENİZLİ
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HAMİT ALTINTOP

HAMİT ALTINTOP
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AZİZ YILDIRIM

AZİZ YILDIRIM
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ÜMİT ÖZAT, ÜMİT DAVALA, ÜMİT KARAN

ÜMİT ÖZAT, ÜMİT DAVALA, ÜMİT KARAN
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HASAN ŞAŞ

HASAN ŞAŞ
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EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ

EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ
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SÜLEYMAN SEBA - AZİZ YILDIRIM

SÜLEYMAN SEBA - AZİZ YILDIRIM
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TUNCAY ŞANLI - OSCAR CORDOBA

TUNCAY ŞANLI - OSCAR CORDOBA
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VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL
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SERVET ÇETİN

SERVET ÇETİN
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AYDIN YILMAZ

AYDIN YILMAZ
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SELÇUK İNAN - ARDA TURAN

SELÇUK İNAN - ARDA TURAN
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HASAN ŞAŞ - HAKAN BALTA

HASAN ŞAŞ - HAKAN BALTA
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MEHMET TOPUZ

MEHMET TOPUZ
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SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN
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SERGEN YALÇIN, METİN TEKİN, MEHMET ÖZDİLEK, FEYYAZ UÇAR

SERGEN YALÇIN, METİN TEKİN, MEHMET ÖZDİLEK, FEYYAZ UÇAR
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EGEMEN KORKMAZ

EGEMEN KORKMAZ
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BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ
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TÜMER METİN

TÜMER METİN
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SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN
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EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU
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EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ

EMRE BELÖZOĞLU - NİHAT KAHVECİ
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UCHE

UCHE
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LUIS FIGO - SUAT KAYA

LUIS FIGO - SUAT KAYA
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UMUT BULUT

UMUT BULUT
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MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
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PASCAL NOUMA

PASCAL NOUMA
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TUGAY KERİMOĞLU

TUGAY KERİMOĞLU
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BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ
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HAMİ MANDIRALI

HAMİ MANDIRALI
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HAKAN ÜNSAL

HAKAN ÜNSAL
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EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU
111 / 119

VOLKAN DEMİREL

VOLKAN DEMİREL
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A MİLLİ TAKIM

A MİLLİ TAKIM
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EMRE BELÖZOĞLU

EMRE BELÖZOĞLU
114 / 119

TUNCAY ŞANLI

TUNCAY ŞANLI
115 / 119

SELÇUK ŞAHİN

SELÇUK ŞAHİN
116 / 119

SERHAT AKIN

SERHAT AKIN
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SERVET ÇETİN

SERVET ÇETİN
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AHMET YILDIRIM - ÜMİT DAVALA

AHMET YILDIRIM - ÜMİT DAVALA
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CANER ERKİN

CANER ERKİN
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