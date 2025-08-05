Türk futbolunda bu da yaşandı! İŞKUR üzerinden ilan açtılar, transfer etmek için futbolcu aradılar...

1 Ağustos’ta açılan ilanda, son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak duyuruldu. Ancak ilan, yalnızca 3 gün yayında kaldı.
Futbolcu olma hayali kuranlar, İŞKUR’da “futbolcu” araması yaptığında 52 Orduspor’un ilanıyla karşılaştı. İlan, 3 gün içinde 9 başvuru aldı. Dördüncü gün ise ilan beklenmedik şekilde sistemden kaldırıldı.
İlan, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, profesyonel futbolcu alımı için İŞKUR’un tercih edilmesini esprili yorumlarla karşıladı. Bu alışılmadık yöntem, futbol camiasında geniş yankı buldu.
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