SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Türk futbolunda bu da yaşandı! İŞKUR üzerinden ilan açtılar, transfer etmek için futbolcu aradılar...

TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer hamleleriyle dikkat çekerken, İŞKUR üzerinden yayınladığı futbolcu ilanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Türk futbolunda bu da yaşandı! İŞKUR üzerinden ilan açtılar, transfer etmek için futbolcu aradılar...
Berker İşleyen

1 Ağustos’ta açılan ilanda, son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak duyuruldu. Ancak ilan, yalnızca 3 gün yayında kaldı.

3 GÜNDE 9 BAŞVURU

Türk futbolunda bu da yaşandı! İŞKUR üzerinden ilan açtılar, transfer etmek için futbolcu aradılar... 1

Futbolcu olma hayali kuranlar, İŞKUR’da “futbolcu” araması yaptığında 52 Orduspor’un ilanıyla karşılaştı. İlan, 3 gün içinde 9 başvuru aldı. Dördüncü gün ise ilan beklenmedik şekilde sistemden kaldırıldı.

VİRAL OLDU

İlan, sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, profesyonel futbolcu alımı için İŞKUR’un tercih edilmesini esprili yorumlarla karşıladı. Bu alışılmadık yöntem, futbol camiasında geniş yankı buldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de ilk haftadan kaos! Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruzSüper Lig'de ilk haftadan kaos! Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz
Eşleşmenin favorisini açıkladılar! Herkesi şaşırttılar...Eşleşmenin favorisini açıkladılar! Herkesi şaşırttılar...
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Futbolcu son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu

Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu

Kerem bir sonraki maçta yok! Benfica'nın 'Fenerbahçe' kararı ortalığı karıştırdı

Kerem bir sonraki maçta yok! Benfica'nın 'Fenerbahçe' kararı ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı...

Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı...

Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na 3 tavsiye!

Emre Belözoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na 3 tavsiye!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.