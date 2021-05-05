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Türk gıda ürünleri ABD pazarında dijital fuarla tanıtılacak

05.05.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk gıda ürünleri ABD pazarında dijital fuarla tanıtılacak

İZMİR (AA) - Türk gıda sektörü, ABD'yi hedef pazar alan ve dijital ortamda düzenlenen Specialty Food Live 2021 Fuarı'na 10 firmayla katılacak.

Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlenen Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 10-14 Mayıs'taki etkinlikte Türk lezzetleri, dünyanın dört bir yanından ithalatçılara tanıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin 2020 yılında ABD'ye 970 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiği bilgisini verdi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Summer Fancy Food Show Fuarı'na yaklaşık 25 yıldır milli katılım organize ettiklerini kaydeden Eskinazi, "Bu yıl pandemi nedeniyle fiziki fuarı düzenleyemedik. ABD pazarında varlığımızı Specialty Food Live 2021 Fuarı'na dijital ortamda katılarak sürdürmek istiyoruz. 10 firmamız bu fuarda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. ABD pazarında 970 milyon dolar seviyesinde olan gıda ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara çıkarmak için tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise 6 gıda birliğinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerini daha etkin tanıtmak amacıyla güçlerini birleştirdiği Turquality Projesi'nin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Las Vegas Üniversitesi William F. Harraf Turizm Otelcilik Okulu müfredatına Türk mutfağının ders olarak girmesini sağladıklarına hatırlatan Celep, Türk lezzetlerini ABD'li satın almacılar ve şeflere tanıtan "Hibrit Tadım Etkinlikleri" düzenlediklerini de bildirdi.

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