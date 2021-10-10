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Türk halıcıların ihracatı 2 milyar doları aştı

10.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: - "Bu yıl hedefimiz ihracatı 3 milyar doların üzerinde kapatmak. Bunu başaracağımızı ümit ediyoruz"

GAZİANTEP (AA) FIRAT ÖZDEMİR - Türk halı ihracatçıları, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 2 milyar 341 milyon 17 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlediği bilgilere göre, yeni yatırımlar yapan ve pazar arayışlarını sürdüren halı ihracatçıları, ürünlerini ocak-eylül döneminde 174 ülkeye ulaştırdı.

Ocak-Eylül 2021'deki halı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 2 milyar 341 milyon 17 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde halıcılar, 1 milyar 983 milyon 591 bin dolarlık makine halısı, 314 milyon 646 bin dolarlık tüfte halısı, 35 milyon 962 bin dolarlık el halısı ve 6 milyon 818 milyon dolarlık da kilim ihracatı yaptı.

En fazla ürünü sırasıyla ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderen Türk halıcılar, en çok dövizi 883 milyon 819 bin dolarla ABD, 125 milyon 858 bin dolarla İngiltere ve 117 milyon 94 bin dolarla Almanya'dan sağladı.

Türk halıcıların son 12 aydaki ihracatı ise 3 milyar 174 milyon 471 bin dolar olarak gerçekleşti.

- Hedef 3 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, halı sektörünün 2021'in 9 ayında başarı sağladığını söyledi.

Yılın 3 çeyreğindeki ihracatın geçen yılın aynı döneminin üstünde seyrettiğini ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu yıl hedefimiz ihracatı 3 milyar doların üzerinde kapatmak. Bunu başaracağımızı ümit ediyoruz. Halı sektörü, birçok sektörü yanında sürüklüyor. Kendi sektörümüz kadar dışarıdaki sektörlerle ilişkisi var. Dolayısıyla birçok sektörle ticaret yapıyor. Gaziantep özelinde konuşursak halı sektörü kentin yüzde 25 ihracatını karşılıyor ve yüzde 25 istihdam sağlıyor. Sektörümüzde bu yıl yüzde 10 civarında büyüme oldu. Firmalar teknolojik yatırımlar yapıyorlar. Sektör gelişiyor."

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