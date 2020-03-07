Türk ihracatçısı kekikteki "yabancı ot" sorununu çözmek istiyor

DENİZLİ (AA) - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, kekiğin içindeki yabancı ot sorununun ortadan kaldırılmasının, ihracatın devamlılığı açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Tarakçıoğlu, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Kekik Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları" isimli toplantıda ihracata ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de her yıl 18-19 bin ton kekik üretimi yapıldığına işaret eden Nurettin Tarakçıoğlu, üretimin 16 bin tonunun da Denizli ve çevresinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Tarakçıoğlu, üretim ve ihracata büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Üretim son 15 yılda yüzde 50 arttı ve ihracat da aynı miktarlarda yükseldi ama son 1, 2 yıldır kekikte istemediğimiz sorunlarla karşılaşmaya başladık. Bu sorunlarla başa çıkmak için burada bin kadar üretici ile bir araya geldik." dedi.

- Denizli kekiği markası