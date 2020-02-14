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Türk İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir ve Türk İş’e bağlı sendikaların il başkanları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kurt, Orhan Demir ve sendika başkanları ile sohbet etti.

Türk İş yönetimi Başkan Kurt’u ziyaret etti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk İş) Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir ve Türk İş’e bağlı sendikaların il başkanları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kurt, Orhan Demir ve sendika başkanları ile sohbet etti. Ziyaret sırasında Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir, Başkan Kurt’un her zaman işçi ve emekçilerin yanında olduğunu söyledi. Başkan Kurt’un Odunpazarı Belediyesindeki bütün işçi ve memurların sendikalı olmasını sağladığını hatırlatan Demir, "Kazım Kurt, her zaman işçi haklarının yılmaz savunucularından biri oldu. Kazım Kurt, işçilerin sendikal mücadelelerinde yanında yer alan ve yerel yönetimlerde taşeron işçilerin sendikalı olması için mücadele eden ilk başkan. Başkan Kurt, işçilere desteğini her zaman açıkça gösterdi. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, “Ekonomik kriz, işsizlik artık can alıyor. Bu krize karşı mücadele etmek hepimizin görevi. Ancak işsiz kalan işçi ve emekçilerin mücadelesinde en büyük görev sendikalara düşüyor. Bütün sendikaların bir araya gelerek mücadele yürütmesi ve işsizliğe dur demesi gerekiyor” diye konuştu.

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