Türk-İş'ten kıdem tazminatı çağrısı

Çalışma hayatında son günlerde sıkıntı bir durum yaşandığı belirten Zengin kıdem tazminatıyla ilgili değişiklik konusunda sosyal tarafların bir talebinin bulunmadığını kaydetti. Zengin, "Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılmasının çözümü yine işçide aranıyor ve fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, kıdem tazminatı ile ilgili yapılması planlanan değişiklik konusunda "Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı topyekûn bir mücadele verilirken bu düzenlemenin gündeme getirildiğini kaydeden Zengin, "İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir, işsizlikle baş etmeye ve işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, kıdem tazminatının uzun yıllardır varlığını koruyan, koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş temel bir müessese olduğunu kaydetti.

Türk-İş olarak oy birliği ile aldıkları kararın arkasında olduklarını belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması ve bu hakkın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz."