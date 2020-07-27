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Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 27.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dikili açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 30 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Öte yandan ekipler Foça açıklarında da can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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